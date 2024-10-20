В Киеве и нескольких городах Украины прозвучали взрывы
В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщают «Страна» и «Суспiльне». Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.
Оба издания сообщили о взрывах около 23:45 19 октября. Позднее украинский «24 канал» сообщил о второй серии взрывов в Киеве.
Также взрывы прозвучали в Харькове, написал мэр города Игорь Терехов. По его словам, пострадавших нет. Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о взрывах в Кривом Роге.
«Суспiльне» сообщило о взрывах в Сумах. По данным издания, в некоторых районах города пропали энерго- и водоснабжение.
«Страна» также пишет о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях.
В большинстве центральных и западных регионов Украины объявлена воздушная тревога. Такой же режим действует в Одесской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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