В Киеве и нескольких городах Украины прозвучали взрывы

В Киеве прозвучала серия взрывов, над городом сработала ПВО.Взрывы также звучали в Харькове и Кривом Роге. «Суспiльне» и «Страна» пишут о взрывах в Сумах, Ивано-Франковской и Львовской областях

В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщают «Страна» и «Суспiльне». Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.

Оба издания сообщили о взрывах около 23:45 19 октября. Позднее украинский «24 канал» сообщил о второй серии взрывов в Киеве.

Также взрывы прозвучали в Харькове, написал мэр города Игорь Терехов. По его словам, пострадавших нет. Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о взрывах в Кривом Роге.

«Суспiльне» сообщило о взрывах в Сумах. По данным издания, в некоторых районах города пропали энерго- и водоснабжение.

«Страна» также пишет о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях.

В большинстве центральных и западных регионов Украины объявлена воздушная тревога. Такой же режим действует в Одесской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.