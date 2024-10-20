В Молдавии признали состоявшимся референдум по евроинтеграции

Фото: Cristian Cristel / XinHua / Global Look Press

Более 42% избирателей проголосовали на конституционном референдуме по евроинтеграции Молдавии к 18:00 мск, сообщает PRO-TV Chisinau.

«1 228 650 человек проголосовали к 18:00 (совпадает с мск. — РБК)», — говорится в сообщении.

По законодательству Молдавии, чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна составить не менее 33,3% от общего списка избирателей.

Референдум по евроинтеграции Молдавии должен определить, станет ли членство страны в Евросоюзе стратегической целью государства, которая будет прописана в Конституции.

Помимо референдума в Молдавии проходят также и выборы президента. Так, на этот пост претендуют 11 кандидатов, в том числе действующая глава республики Майя Санду — она выдвигается от правящей партии «Действие и солидарность» и выступает за сближение Молдавии с Евросоюзом. В связи с этим в стране и проходит референдум.

Выборы президента в Молдавии также признали состоявшимися — на 19:00 мск явка уже превысила 48%.