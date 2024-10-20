 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Молдавии признали состоявшимся референдум по евроинтеграции

Фото: Cristian Cristel / XinHua / Global Look Press
Фото: Cristian Cristel / XinHua / Global Look Press

Более 42% избирателей проголосовали на конституционном референдуме по евроинтеграции Молдавии к 18:00 мск, сообщает PRO-TV Chisinau.

«1 228 650 человек проголосовали к 18:00 (совпадает с мск. — РБК)», — говорится в сообщении.

По законодательству Молдавии, чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна составить не менее 33,3% от общего списка избирателей.

Выборы президента в Молдавии признали состоявшимися
Политика
Фото:Vladislav Culiomza / Reuters

Референдум по евроинтеграции Молдавии должен определить, станет ли членство страны в Евросоюзе стратегической целью государства, которая будет прописана в Конституции.

Помимо референдума в Молдавии проходят также и выборы президента. Так, на этот пост претендуют 11 кандидатов, в том числе действующая глава республики Майя Санду — она выдвигается от правящей партии «Действие и солидарность» и выступает за сближение Молдавии с Евросоюзом. В связи с этим в стране и проходит референдум.

Выборы президента в Молдавии также признали состоявшимися — на 19:00 мск явка уже превысила 48%.

Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО

Залужный допустил уступку России территорий

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Молдавия референдумы евроинтеграция явка
Материалы по теме
Выборы президента в Молдавии признали состоявшимися
Политика
В Молдавии начались выборы президента и референдум по евроинтеграции
Политика
С музыкой и танцами: как молдаване голосуют в Москве. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
«Ъ» узнал, что экс-глава «ФК Открытие» выдал себе кредит в ₽3 млрдБизнес, 21:41
В Москве потушили пожар в сталинской высотке на Красных ВоротахОбщество, 21:26
Хоккеист «Сочи» потерял несколько зубов после попадания коньком в лицоСпорт, 21:22
Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь с обменом пленнымиПолитика, 21:17
«Динамо» разгромило «Рубин»Спорт, 20:59
Президент Бразилии отменил поездку на саммит БРИКС из-за травмыПолитика, 20:57
Историк рассказал, как Ельцин просил Клинтона «отдать Европу России»Политика, 20:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гол и пас Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Челси»Спорт, 20:35
Во Франции связали членство Украины в НАТО с составом Белого домаПолитика, 20:20
Россия в августе поставила в Китай рекордные 3,95 млрд куб. м газаЭкономика, 20:13
В Молдавии признали состоявшимся референдум по евроинтеграцииПолитика, 20:12
Футболист «Байера» попал в ДТП с грузовикомСпорт, 19:52
ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛСпорт, 19:47
Музей МОК заявил, что не просил у мэра Парижа костюм после заплыва в СенеСпорт, 19:44