В Молдавии признали состоявшимся референдум по евроинтеграции
Более 42% избирателей проголосовали на конституционном референдуме по евроинтеграции Молдавии к 18:00 мск, сообщает PRO-TV Chisinau.
«1 228 650 человек проголосовали к 18:00 (совпадает с мск. — РБК)», — говорится в сообщении.
По законодательству Молдавии, чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна составить не менее 33,3% от общего списка избирателей.
Референдум по евроинтеграции Молдавии должен определить, станет ли членство страны в Евросоюзе стратегической целью государства, которая будет прописана в Конституции.
Помимо референдума в Молдавии проходят также и выборы президента. Так, на этот пост претендуют 11 кандидатов, в том числе действующая глава республики Майя Санду — она выдвигается от правящей партии «Действие и солидарность» и выступает за сближение Молдавии с Евросоюзом. В связи с этим в стране и проходит референдум.
Выборы президента в Молдавии также признали состоявшимися — на 19:00 мск явка уже превысила 48%.
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