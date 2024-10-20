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Президент Грузии приняла участие в оппозиционной акции за евроинтеграцию

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили выступила на митинге оппозиционных сил в поддержку евроинтеграции в центре Тбилиси, сообщает агентство Interpressnews.ge.

«Я хочу поприветствовать вас с большой любовью и волнением. Сегодня один из тех дней в истории Грузии, который запомнится нашим детям и внукам <...> Грядет новое будущее и новая Грузия. Грузия, которая стоит передо мной сегодня, — свободная Грузия», — заявила она.

Президент Грузии приняла участие в оппозиционной акции за евроинтеграцию
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Шествие в Тбилиси состоялось под названием «Грузия выбирает Европейский союз!» По данным Business Media.ge, участники шествия должны были собраться в четырех разных местах, конечным пунктом шествия стала площадь Свободы.

Таким образом, организаторы акции собирались продемонстрировать перед парламентскими выборами в Грузии мощь оппозиционных сил.

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Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. По данным на 11 октября, среди всех политических сил в Грузии лидирует правящая партия — за нее готовы проголосовать 36% избирателей, следует из результатов опроса Edison Research. На втором месте «Коалиция за перемены» с 18%, на третьем — «Единство» с 14%.

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Саломе Зурабишвили Грузия митинг парламентские выборы
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