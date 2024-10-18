В Абхазии решили временно закрыть сухопутную границу с Грузией
Совет безопасности Абхазии одобрил предложение президента республики Аслана Бжании о временной приостановке пропуска граждан на абхазо-грузинской границе с 23 по 30 октября, сообщает пресс-служба президента республики.
«Члены Совета безопасности одобрили предложение СГБ (служба государственной безопасности. — РБК) о приостановлении пропуска на КПП (контрольно-пропускном пункте. — РБК) «Ингур», — говорится в сообщении.
При этом совет безопасности установил исключения для пересечения границы. Так, ограничение, в частности, не будет распространяться на граждан республики и лиц с видом на жительство, которые ранее попали в Грузию на законных основаниях. Также они будут сняты для бесперебойного функционирования энергосистемы по линии предприятия «Черноморэнерго».
Предложение рассматривалось с учетом имеющихся данных о незаконных полетах беспилотников на приграничных территориях, а также в связи с возможными провокациями во время проведения парламентских выборов в Грузии 26 октября, уточнила пресс-служба.
Бжания также поручил руководителям силовых структур усилить работу на период проведения парламентских выборов в Грузии.
Ранее, 16 октября, СГБ Абхазии отчиталась о перехвате беспилотника на границе с Грузией. По данным службы, он снимал военную инфраструктуру республики.
По оперативным данным СГБ установила, что беспилотник принадлежал грузинскому активисту и лидеру «антиоккупационного движения» Давиду Кацарава.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правящая партия сейчас лидирует среди всех политических сил в Грузии: за нее готовы проголосовать 36% избирателей, следует из результатов опроса Edison Research. На втором месте «Коалиция за перемены» с 18%, на третьем — «Единство» с 14%.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов