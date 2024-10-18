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Политика ,  
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В Абхазии решили временно закрыть сухопутную границу с Грузией

Ингурский мост между Грузией и Абхазией
Ингурский мост между Грузией и Абхазией (Фото: Marcin Konsek / Wikipedia)

Совет безопасности Абхазии одобрил предложение президента республики Аслана Бжании о временной приостановке пропуска граждан на абхазо-грузинской границе с 23 по 30 октября, сообщает пресс-служба президента республики.

«Члены Совета безопасности одобрили предложение СГБ (служба государственной безопасности. — РБК) о приостановлении пропуска на КПП (контрольно-пропускном пункте. — РБК) «Ингур», — говорится в сообщении.

При этом совет безопасности установил исключения для пересечения границы. Так, ограничение, в частности, не будет распространяться на граждан республики и лиц с видом на жительство, которые ранее попали в Грузию на законных основаниях. Также они будут сняты для бесперебойного функционирования энергосистемы по линии предприятия «Черноморэнерго».

Предложение рассматривалось с учетом имеющихся данных о незаконных полетах беспилотников на приграничных территориях, а также в связи с возможными провокациями во время проведения парламентских выборов в Грузии 26 октября, уточнила пресс-служба.

Бжания также поручил руководителям силовых структур усилить работу на период проведения парламентских выборов в Грузии.

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Фото:Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Ранее, 16 октября, СГБ Абхазии отчиталась о перехвате беспилотника на границе с Грузией. По данным службы, он снимал военную инфраструктуру республики.

По оперативным данным СГБ установила, что беспилотник принадлежал грузинскому активисту и лидеру «антиоккупационного движения» Давиду Кацарава.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правящая партия сейчас лидирует среди всех политических сил в Грузии: за нее готовы проголосовать 36% избирателей, следует из результатов опроса Edison Research. На втором месте «Коалиция за перемены» с 18%, на третьем — «Единство» с 14%.

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Грузия парламентские выборы Абхазия граница Аслан Бжания
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