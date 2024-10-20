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Общество ,  
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В Москве потушили пожар в сталинской высотке на Красных Воротах

Фото: Василий Шитов / ТАСС
Фото: Василий Шитов / ТАСС

Пожарные потушили огонь в сталинской высотке в центре Москвы, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Горела деревянная обрешетка крыши высотки на 30 квадратах. С огнем боролись 38 специалистов и 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

Как отмечала пресс-служба МЧС, подразделения выехали по заявке к высотке на улицу Садово-Спасскую, 21/1. Информацию о пострадавших ведомство не уточнило.

По этому адресу находится одна из семи сталинских высоток. Это 24-этажное здание 1947–1953 года постройки. Оно расположено в Красносельском районе Центрального административного округа Москвы. В 50 м от него находится станция метро «Красные Ворота».

В здании высотки располагается офис РЖД, а в других корпусах — жилые квартиры.

Столичная госавтоинспекция предупредила, что движение в районе места тушения ограничено: закрыты четыре из пяти полос по улице Каланчевская.

«На месте возгорания дежурят несколько экипажей ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия с целью отвода транспорта на соседние улицы», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее, 18 октября, в районе Раменки в Москве начался пожар в одной из квартир жилого здания. Возгорание потушили на 50 кв. м. Информация о пострадавших тогда не поступала. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, еще пятерых человек из задымленного подъезда вывели спасатели.

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