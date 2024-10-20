В Москве потушили пожар в сталинской высотке на Красных Воротах
Пожарные потушили огонь в сталинской высотке в центре Москвы, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Горела деревянная обрешетка крыши высотки на 30 квадратах. С огнем боролись 38 специалистов и 11 единиц техники», — говорится в сообщении.
Как отмечала пресс-служба МЧС, подразделения выехали по заявке к высотке на улицу Садово-Спасскую, 21/1. Информацию о пострадавших ведомство не уточнило.
По этому адресу находится одна из семи сталинских высоток. Это 24-этажное здание 1947–1953 года постройки. Оно расположено в Красносельском районе Центрального административного округа Москвы. В 50 м от него находится станция метро «Красные Ворота».
В здании высотки располагается офис РЖД, а в других корпусах — жилые квартиры.
Столичная госавтоинспекция предупредила, что движение в районе места тушения ограничено: закрыты четыре из пяти полос по улице Каланчевская.
«На месте возгорания дежурят несколько экипажей ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия с целью отвода транспорта на соседние улицы», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее, 18 октября, в районе Раменки в Москве начался пожар в одной из квартир жилого здания. Возгорание потушили на 50 кв. м. Информация о пострадавших тогда не поступала. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, еще пятерых человек из задымленного подъезда вывели спасатели.
Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО
Залужный допустил уступку России территорий
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов