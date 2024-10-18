На западе Москвы потушили пожар в жилом доме

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В жилом доме в районе Раменки в Москве потушили пожар, информация о пострадавших не поступала, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по городу.

«У нас подразделения работают по адресу 2-й Сетуньский проезд, дом 13, корпус 2. Это жилое здание. Там происходило возгорание в одной из квартир», — рассказали в ведомстве.

МЧС в телеграм-канале писало, что пожар был на седьмом этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, еще пятерых человек из задымленного подъезда вывели спасатели.

Возгорание потушили на 50 кв. м. В ликвидации пожара участвовали 32 специалиста и 12 единиц техники.

Ранее, 13 октября, также на западе Москвы произошел пожар в «Очаковских банях». Тогда сотрудники МЧС спасли трех человек, в том числе одного ребенка. Еще 30 человек покинули здание самостоятельно. Площадь пожара составила 5 кв. м. Телеграм-канал SHOT писал, что возгорание началось в предбаннике, никто не пострадал.