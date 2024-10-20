Выборы президента в Молдавии признали состоявшимися

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На выборах президента Молдавии проголосовали 33,33% избирателей, сообщает PRO-TV Chisinau со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.

Президентские выборы признаны состоявшимися — в них поучаствовал необходимый для этого минимум граждан (33%).

По данным ЦИК, свой голос отдали более 953 тыс. избирателей, из них почти 54% — женщины и около 46% — мужчины.

Голосование будет продолжаться до 21:00 — после этого избирательные участки будут закрыты.

На пост президента претендуют 11 кандидатов, в том числе действующая глава республики Майя Санду — она выдвигается от правящей партии «Действие и солидарность» и выступает за сближение Молдавии с Евросоюзом.

В связи с этим 20 октября в стране проходят не только президентские выборы, но и референдум по евроинтеграции. Он должен определить, станет ли членство Молдавии в ЕС стратегической целью государства, прописанной в Конституции.