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Умер заслуженный артист России Анатолий Гридин

Актер Анатолий Гридин умер в возрасте 94 лет
Анатолий Гридин
Анатолий Гридин (Фото: Киностудия «Ленфильм»)

В пятницу, 18 октября, скончался заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Анатолий Гридин, сообщила пресс-служба Мариинского театра. Ему было 94 года.

«На 95-м году жизни не стало Анатолия Васильевича Гридина. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича, его друзьям и ученикам», — говорится в сообщении.

В театре заявили, что Гридин был «блистательным характерным танцовщиком и мастером пластической пантомимы», он запомнился зрителям как «харизматичный артист, который сочетал академизм классического танца с невероятной актерской выразительностью».

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Гридин родился 20 октября 1929 года в Новосибирске. В 1945–1950 годах он выступал в Новосибирском театре оперы и балета. А в труппу Мариинского театра его зачислили позднее — в 1952 году.

Тогда он стал первым исполнителем партий Северьяна в «Каменном цветке» Прокофьева и Визиря в «Легенде о любви» Меликова. Важное место в репертуаре артиста также заняли и партии в спектаклях классического наследия.

Звание заслуженного артиста РСФСР Гридин получил в марте 1981 года. Помимо театральных работ, он также снимался и в кино. Так, фильмография актера насчитывает четыре работы в четырех проектах. Среди них, в частности, «Женитьба Бальзаминова», где он исполнил роль генерала, и телебалет «Анюта», в котором Гридину досталась роль Его сиятельства.

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