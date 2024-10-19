Умер актер из сериалов «Нюхач» и «Одесса-мама» Николай Седнев
Актер Николай Седнев умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил режиссер Одесской киностудии, в которой работал Седнев, Леонид Павловский.
«Ушел кинорежиссер и актер Одесской киностудии Николай Седнев. Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!» — написал он на свой странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
По данным портала «Кино-театр.ру», актера не стало 17 октября.
Седнев родился 4 декабря 1951 года. Он окончил учебную студию киноактера при Одесской киностудии и факультет кинорежиссуры Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.
Актер сыграл эпизодические роли в сериалах «Нюхач» (4-й сезон) и «Одесса-мама». Он также снялся в фильме Киры Муратовой «Настройщик» (2004 год).
Седнев также написал роман «В окрестностях Милены», который в 2007 году попал в лонг-лист премии «Русский Букер».
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