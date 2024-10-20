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Общество ,  
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В Кении обрушилось многоэтажное здание. Видео

В столице Кении обрушилось многоэтажное здание

В Кении обрушилось многоэтажное здание. Видео
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Семиэтажное здание рухнуло в столице Кении Найроби, сообщает агентство Kenyans.co.ke.

«Власти округа Найроби подтверждают факт обрушения жилого дома в районе Кахава-Уэст, участок № 233, вдоль Стейшн-роуд», — говорится в сообщении.

В настоящее время все бригады округа ликвидируют последствия аварии, а также эвакуируют жильцов из соседних зданий.

Согласно заявлению Красного Креста Кении, которое приводит агентство, под завалами находятся люди.

Местная газета The Star со ссылкой на начальника полиции города Адамсона Бунгеи сообщает, что на место обрушения дома были направлены спасательные группы из нескольких учреждений. Хоть жителей дома и эвакуировали, однако полиция не уверена, был ли кто-то в здании в момент обрушения.

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Фото:Alex Kraus / Reuters

В начале августа в Германии в результате обрушения одного из этажей отеля в городе Крев погибли два человека. Тогда в момент аварии в здании находились около 14 человек. Пять из них выбрались из дома самостоятельно. Еще четверых людей спасатели достали из-под обломков.

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Кения обрушение дома многоэтажный дом
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