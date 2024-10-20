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Прокуратура Москвы спасла 20 кошек из квартиры с высоким уровнем аммиака

Из квартиры дома на Алтуфьевском шоссе спасли 20 кошек, которых держали в прихожей с высоким содержанием аммиака в воздухе, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Куда только не обращались небезразличные жители дома на Алтуфьевском шоссе и волонтеры, чтобы спасти как минимум 20 кошек, которые в жутких условиях жили в одной из квартир», — говорится в сообщении.

Как уточняла пресс-служба, хозяин держит в квартире всего около 30 кошек.

Обращение от жильцов дома поступило Бутырскому межрайонному прокурору еще в начале августа. Как отмечалось, животных держали «в антисанитарных условиях, в маленькой прихожей, куда не проникает солнечный свет». При этом двери в остальные комнаты были закрыты. Хозяин на жалобы жильцов не реагировал и квартиру не открывал.

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Прокуратура провела проверку и обнаружила, что концентрация аммиака в прихожей превышала норму в девять раз. Помимо этого ведомство установило, что кошки не вакцинированы.

Бутырский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о запрете содержания домашних животных в квартире. В иске также требовалось обязать хозяина квартиры привести ее в надлежащее состояние. Суд полностью удовлетворил иск.

«20 пушистых красавиц и красавцев, включая котят, спасены, а волонтеры помогут им обрести любящие семьи», — заявили в ведомстве.

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Москва прокуратура кошки аммиак спасение
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