В конной федерации ответили на обвинения в жестоком обращении с животными

В федерации заверили, что во время съемок фильма «Мой любимый чемпион» лошадь не пострадала

Федерация конного спорта России сочла травлей критику, начавшуюся после публикации кадров со съемок фильма «Мой любимый чемпион». Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе федерации.

Федерацию обвинили в жестоком обращении с животными после публикации видео со съемок фильма «Мой любимый чемпион», на котором лошадь с привязанными ногами падает на шею после прыжка через барьер. Зоозащитница Эвелина Василюк подчеркнула, что лошади специально привязали ноги ради эффектной сцены падения. Она запустила петицию с требованием запретить фильм из-за жестокого обращения с животными. Петицию за три дня подписали более 10 тыс. человек.

В Федерации конного спорта отметили, что «хейт, поднимаемый в социальных сетях в неправовой форме», инициирован группой лиц, «желающих привлечь к себе внимание».

«Данные личности были уже не раз замечены в организации скандалов на многих площадках. Сейчас поступают звонки с предложениями за деньги прекратить травлю федерации и актрисы, исполняющую главную роль в фильме. Отметим, что она является несовершеннолетней, — заявили в федерации. — Члены ФКСР и неравнодушные конники крайне возмущены подобным хайпом, затрагивающим честь и имидж Федерации конного спорта России».

В организации также подчеркнули, что стремятся «воспитать в своих последователях любовь и уважение к лошади как к полноправному партнеру человека во многих сферах — не только в спорте».

«Что касается трюков, исполненных в кинокартине «Мой любимый чемпион», то они задумывались режиссером, готовились каскадерами, снимались командой операторов. Съемки фильма заняли больше двух лет, к процессу были привлечены более 160 специалистов. Вопрос об использовании (либо не использовании) специального снаряжения при подготовке трюков лучше адресовать непосредственно исполнителям-каскадерам, дрессировщикам», — сообщили в организации.

В федерации заверили, что лошадь в результате съемок не пострадала.

«Была организована поездка к месту содержания данной лошади для всех желающих блогеров и сочувствующих лиц — они могли убедиться в прекрасном состоянии лошади, а также побеседовать с ее владельцем», — отметили в организации.

На Олимпийских играх-2020 в Токио усыпили лошадь швейцарского жокея Робина Годеля из-за полученных на соревнованиях травм при прохождении 20-го барьера на пересеченной местности во время соревнований.

А спустя несколько дней немецкая пятиборка Анника Шлеу во время соревнований по конкуру пыталась заставить своего коня выполнить команду ударами хлыстом и шпорами. Следом тренер немки Ким Райзнер начала бить коня кулаком, призывая спортсменку быть жестче. После инцидента Ким Райзнер дисквалифицировали до конца соревнований, а Шлеу затравили в соцсетях.