В конной федерации ответили на обвинения в жестоком обращении с животными
Федерация конного спорта России сочла травлей критику, начавшуюся после публикации кадров со съемок фильма «Мой любимый чемпион». Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе федерации.
Федерацию обвинили в жестоком обращении с животными после публикации видео со съемок фильма «Мой любимый чемпион», на котором лошадь с привязанными ногами падает на шею после прыжка через барьер. Зоозащитница Эвелина Василюк подчеркнула, что лошади специально привязали ноги ради эффектной сцены падения. Она запустила петицию с требованием запретить фильм из-за жестокого обращения с животными. Петицию за три дня подписали более 10 тыс. человек.
В Федерации конного спорта отметили, что «хейт, поднимаемый в социальных сетях в неправовой форме», инициирован группой лиц, «желающих привлечь к себе внимание».
«Данные личности были уже не раз замечены в организации скандалов на многих площадках. Сейчас поступают звонки с предложениями за деньги прекратить травлю федерации и актрисы, исполняющую главную роль в фильме. Отметим, что она является несовершеннолетней, — заявили в федерации. — Члены ФКСР и неравнодушные конники крайне возмущены подобным хайпом, затрагивающим честь и имидж Федерации конного спорта России».
В организации также подчеркнули, что стремятся «воспитать в своих последователях любовь и уважение к лошади как к полноправному партнеру человека во многих сферах — не только в спорте».
«Что касается трюков, исполненных в кинокартине «Мой любимый чемпион», то они задумывались режиссером, готовились каскадерами, снимались командой операторов. Съемки фильма заняли больше двух лет, к процессу были привлечены более 160 специалистов. Вопрос об использовании (либо не использовании) специального снаряжения при подготовке трюков лучше адресовать непосредственно исполнителям-каскадерам, дрессировщикам», — сообщили в организации.
В федерации заверили, что лошадь в результате съемок не пострадала.
«Была организована поездка к месту содержания данной лошади для всех желающих блогеров и сочувствующих лиц — они могли убедиться в прекрасном состоянии лошади, а также побеседовать с ее владельцем», — отметили в организации.
На Олимпийских играх-2020 в Токио усыпили лошадь швейцарского жокея Робина Годеля из-за полученных на соревнованиях травм при прохождении 20-го барьера на пересеченной местности во время соревнований.
А спустя несколько дней немецкая пятиборка Анника Шлеу во время соревнований по конкуру пыталась заставить своего коня выполнить команду ударами хлыстом и шпорами. Следом тренер немки Ким Райзнер начала бить коня кулаком, призывая спортсменку быть жестче. После инцидента Ким Райзнер дисквалифицировали до конца соревнований, а Шлеу затравили в соцсетях.
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