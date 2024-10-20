После ДТП с пятью жертвами в Подмосковье возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МВД России по Московской области

По факту аварии с грузовиком и легковым автомобилем в Подмосковье, в результате которой погибли пять человек, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дело завели по ч. 5 ст. 264 УК — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», заявила начальник Управления информации и общественных связей Управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Предварительно, водитель легкового автомобиля марки «Лада» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком марки «Сканиа».

ДТП произошло рано утром 20 октября в Домодедовском районе на трассе А-107 в Московской области. В результате погибли водитель грузовика и четыре пассажира легковушки.

На опубликованных РЕН ТВ фотографиях с места ДТП видно, что у грузовика повреждена лобовая часть, тогда как легковушку «разорвало» на две части.