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После ДТП с пятью жертвами в Подмосковье возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области

По факту аварии с грузовиком и легковым автомобилем в Подмосковье, в результате которой погибли пять человек, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дело завели по ч. 5 ст. 264 УК — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», заявила начальник Управления информации и общественных связей Управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Предварительно, водитель легкового автомобиля марки «Лада» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком марки «Сканиа».

В ДТП с грузовиком и легковушкой в Подмосковье погибли пять человек
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ДТП произошло рано утром 20 октября в Домодедовском районе на трассе А-107 в Московской области. В результате погибли водитель грузовика и четыре пассажира легковушки.

На опубликованных РЕН ТВ фотографиях с места ДТП видно, что у грузовика повреждена лобовая часть, тогда как легковушку «разорвало» на две части.

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Подмосковье ДТП уголовное дело МВД
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