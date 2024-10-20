В центре Москвы загорелся редкий Cadillac

Фото: РБК

Напротив бизнес-центра Lotte Plaza на Смоленской площади в Москве загорелся автомобиль Cadillac Fleetwood Brougham, передает корреспондент РБК. Причины пожара неизвестны.

По данным телеграм-канала Shot, водитель эвакуировался, пожар потушили, а у машины частично выгорели салон и моторный отсек.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что информации о пожаре у них нет.