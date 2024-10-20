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Политика ,  
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Санду рассказала, за что проголосовала на выборах президента Молдавии

Майя Санду
Майя Санду (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала за будущее своей страны в ходе выборов главы республики, сообщает Moldpres.

«Я проголосовала за то, чтобы Молдова развивалась в мире и свободе, строила будущее, которого она хочет и которого заслуживает», — передает издание ее слова.

Санду также призвала граждан республики поучаствовать в выборах президента.

В Молдавии начались выборы президента и референдум по евроинтеграции
Политика
Предвыборная кампания Майи Санду

20 октября в Молдавии проходят выборы президента и референдум по евроинтеграции.

В качестве кандидатов на пост президента в выборах участвуют 11 кандидатов, которых утвердила ЦИК. Среди них — Майя Санду, которая возглавляется страну с 2020 года. Она выступает от партии «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS), которую основала в 2016 году. В 2021 году PAS стала правящей партией в Молдавии.

Именно при президентстве Санду Молдавия получила статус кандидата в Евросоюз. Референдум должен определить, будет ли членство страны в ЕС зафиксировано в Конституции как стратегическая цель республики.

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Молдавия Майя Санду выборы президента голосование
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