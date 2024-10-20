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Общество ,  
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В Вильнюсе подожгли здание Минобороны Литвы

Фото: Renatas Repcinskas / Shutterstock
Фото: Renatas Repcinskas / Shutterstock

В Вильнюсе загорелось здание Минобороны Литвы, полиция задержала подозреваемого в поджоге, сообщил литовский телеканал LRT.

Пожар начался утром 20 октября — в здании сработала пожарная сигнализация, первый этаж был задымлен. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что одна из входных дверей со стороны двора, которая обычно не используется, сгорела.

Как рассказали спасатели, возгорание удалось потушить достаточно быстро.

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Фото:IMAGO / Bernd Feil / M.i.S.

По подозрению в поджоге задержали литовца 1984 года рождения, он вел себя «неадекватно». Полиция считает, что здание Минобороны не единственный объект, который он успел поджечь за этот день, так как правоохранители получили за это время сразу несколько сообщений о возгораниях в Вильнюсе.

Так, утром 20 октября пьяный мужчина поджег временные деревянные конструкции на первом этаже здания Генпрокуратуры. Позже мужчина устроил пожар в трехэтажном доме. Затем у здания Службы защиты прав ребенка и усыновления загорелся мусорный контейнер.

Все эти случаи предшествовали пожару в здании Минобороны.

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Вильнюс Литва Минобороны пожар поджог
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