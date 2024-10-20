Во Владимирской области на производстве дверей начался крупный пожар
В поселке Ручей Ковровского района Владимирской области загорелось здание производства по изготовлению дверей, сообщает пресс-служба МЧС.
Огонь распространился на площади 2,4 тыс. кв. м, пожар тушат 31 специалист и 11 единиц техники, отметили в министерстве.
Там уточнили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
На опубликованных кадрах видно, что внутри здания полыхает огонь, а место пожара сильно задымлено.
19 октября цех по производству металлопластиковых окон загорелся в Ростове-на-Дону. Пожар тушили 20 человек и четыре единицы техники. Возгорание ликвидировали примерно спустя два часа после его начала.
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