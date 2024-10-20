Во Владимирской области на производстве дверей начался крупный пожар

Во Владимирской области на производстве дверей начался крупный пожар

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В поселке Ручей Ковровского района Владимирской области загорелось здание производства по изготовлению дверей, сообщает пресс-служба МЧС.

Огонь распространился на площади 2,4 тыс. кв. м, пожар тушат 31 специалист и 11 единиц техники, отметили в министерстве.

Там уточнили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

На опубликованных кадрах видно, что внутри здания полыхает огонь, а место пожара сильно задымлено.

19 октября цех по производству металлопластиковых окон загорелся в Ростове-на-Дону. Пожар тушили 20 человек и четыре единицы техники. Возгорание ликвидировали примерно спустя два часа после его начала.