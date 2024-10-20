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Общество ,  
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В Турции похоронили погибшую россиянку Караджу

Маргарита Караджа
Маргарита Караджа (Фото: Margarita Karaca / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Россиянку Маргариту Караджу, тело которой ранее нашли на севере Турции, похоронили в провинции Орду. Об этом 19 сентября сообщило местное издание OrduGazete.

Женщину похоронили на кладбище поселка Хатипли. На церемонии присутствовали ее родственники из России и Турции, а также протестантский пастор Том Скотт, который читал молитву.

Тело россиянки в Турции нашли в ореховой роще
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Тело Караджи нашли в ореховой роще в турецком городе Орду 15 октября. За неделю до этого она перестала выходить на связь — 8 октября она вышла из дома в районе Алтынорду и пропала. В тот же день родственники женщины обратились в полицию, начались ее поиски.

В связи со смертью Караджи, причину которой пока не установили, в Турции начали расследование.

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Турция российский гражданин похороны погибший
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