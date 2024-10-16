Тело россиянки в Турции нашли в ореховой роще
Тело пропавшей российской туристки Маргариты Караджи нашли в ореховой роще в турецком городе Орду, сообщило агентство DHA.
По данным полиции, тело обнаружили в результате поисковых работ днем 15 октября. Причину гибели должна установить медэкспертиза, пока у турецких правоохранительных органов нет точной версии гибели россиянки.
Караджа вышла из дома в районе Алтынорду 8 октября, больше на связь она не выходила. Семья обратилась к полиции с заявлением об исчезновении женщины в тот же день, тогда полиция начала поиски. Родственники были обеспокоены пропажей и написали об этом в соцсетях, призвав неравнодушных людей помочь найти Караджу.
В январе в горах неподалеку от курортного города Кемер пропала россиянка Надежда Ярыгина. Ее тело нашли в лесу неподалеку от курорта. Как сообщило издание Hurriyet, россиянка приехала в Турцию на отдых 31 декабря и поселилась в пятизвездочном отеле в Киришском районе Кемера.
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