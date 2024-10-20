Пробывший два месяца в тылу ВСУ солдат рассказал о выходе из окружения
Российские военные смогли выбраться из глубокого тыла украинской армии спустя два месяца после того, как попали туда после нападения ВСУ на Курскую область в начале августа. Об этом «РИА Новости» рассказал один из военнослужащих Максим Андреев.
В окружение он и его сослуживцы попали, когда ВСУ прорвались через границу. Выбираться они решили через леса и поля, разбившись на малые группы. В сторону российских позиций Андреев отправился вместе с тремя сослуживцами и сержантом.
«Дошли до речки, переплыли с бронежилетами и автоматами. Один из наших утопил телефон в речке. <...> Отдохнули несколько часов и начали продвижение дальше», — вспоминает военный.
По его словам, иногда они были так близко к украинским солдатам, что могли разобрать их слова. В сложившейся ситуации российским военным помогали мирные жители, которые оказались на занятой ВСУ территории.
В российский тыл военных смогли эвакуировать благодаря продвижению группировки «Север», после этого их смогли вывести из окружения.
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, там действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.
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