Российские бойцы два месяца выходили из окружения в Курской области

Пробывший два месяца в тылу ВСУ солдат рассказал о выходе из окружения

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные смогли выбраться из глубокого тыла украинской армии спустя два месяца после того, как попали туда после нападения ВСУ на Курскую область в начале августа. Об этом «РИА Новости» рассказал один из военнослужащих Максим Андреев.

В окружение он и его сослуживцы попали, когда ВСУ прорвались через границу. Выбираться они решили через леса и поля, разбившись на малые группы. В сторону российских позиций Андреев отправился вместе с тремя сослуживцами и сержантом.

«Дошли до речки, переплыли с бронежилетами и автоматами. Один из наших утопил телефон в речке. <...> Отдохнули несколько часов и начали продвижение дальше», — вспоминает военный.

По его словам, иногда они были так близко к украинским солдатам, что могли разобрать их слова. В сложившейся ситуации российским военным помогали мирные жители, которые оказались на занятой ВСУ территории.

В российский тыл военных смогли эвакуировать благодаря продвижению группировки «Север», после этого их смогли вывести из окружения.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, там действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.