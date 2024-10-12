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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов рассказал, как российские бойцы два месяца прожили в тылу ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Апти Алаудинов
Апти Алаудинов (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Командир и солдат российской армии почти два месяца пробыли в тылу вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и смогли выйти к позициям российских военных, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Вчера ночью они вышли на отряд <...> спецназа «Ахмат» <…> Два месяца они прожили в тылу врага, перемещались все время, вынуждены были прятаться, вышли из окружения, с собой вынесли даже свое табельное оружие», — рассказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Командир Курбан Абдурахманов получил ранение в ногу, из-за чего ему и солдату Алексею Сибирякову пришлось ждать, пока заживет рана, добавил Алаудинов. Как отметил командир «Ахмата», Сибирякову всего 19 лет, но несмотря на юный возраст, он «не убежал, не оставил своего товарища».

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Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Как сообщал врио главы Курской области Алексей Смирнов, по состоянию на 12 августа под контролем украинских военных находились 28 населенных пунктов. Накануне Алаудинов сообщил об освобождении 19 поселений

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