Алаудинов рассказал, как российские бойцы два месяца прожили в тылу ВСУ

Апти Алаудинов (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Командир и солдат российской армии почти два месяца пробыли в тылу вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и смогли выйти к позициям российских военных, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Вчера ночью они вышли на отряд <...> спецназа «Ахмат» <…> Два месяца они прожили в тылу врага, перемещались все время, вынуждены были прятаться, вышли из окружения, с собой вынесли даже свое табельное оружие», — рассказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Командир Курбан Абдурахманов получил ранение в ногу, из-за чего ему и солдату Алексею Сибирякову пришлось ждать, пока заживет рана, добавил Алаудинов. Как отметил командир «Ахмата», Сибирякову всего 19 лет, но несмотря на юный возраст, он «не убежал, не оставил своего товарища».

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Как сообщал врио главы Курской области Алексей Смирнов, по состоянию на 12 августа под контролем украинских военных находились 28 населенных пунктов. Накануне Алаудинов сообщил об освобождении 19 поселений.