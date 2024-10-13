На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

В подконтрольной Украине части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.

Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и ряд населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.

В ночь на 13 октября взрывы прозвучали в Киеве и регионе, Одессе, а также Черкасской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.