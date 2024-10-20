Гладков: в Белгородской области к зиме закупили 267 генераторов для больниц

Гладков сообщил о подготовке к зиме и закупке генераторов для больниц

Власти Белгородской области в рамках подготовке к зиме закупили 267 генераторов для медучреждений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем видеообращении.

По его словам, на данный момент генераторы подключают для работы.

«Задача министерства [здравоохранения], чтобы автоматика сработала, чтобы посетители наших больниц не заметили нарушения в работе учреждений», — отметил Гладков и пообещал проконтролировать этот процесс.

Глава региона подчеркнул, что формирование запасной генерации является одним из основных направлений работы в рамках подготовки к зиме.

После начала конфликта на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Киева. Под обстрелы ВСУ попадают, в том числе, местные линии электропередач, что приводит к отключениям света.

В связи с этим еще в августе Гладков говорил о необходимости сформировать резерв генераторов в Белгородской области. Он предупредил о проблемах с отоплением зимой, которая в 2024 году, по его словам, может быть сложной.