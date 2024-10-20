Гладков сообщил о подготовке к зиме и закупке генераторов для больниц
Власти Белгородской области в рамках подготовке к зиме закупили 267 генераторов для медучреждений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем видеообращении.
По его словам, на данный момент генераторы подключают для работы.
«Задача министерства [здравоохранения], чтобы автоматика сработала, чтобы посетители наших больниц не заметили нарушения в работе учреждений», — отметил Гладков и пообещал проконтролировать этот процесс.
Глава региона подчеркнул, что формирование запасной генерации является одним из основных направлений работы в рамках подготовки к зиме.
После начала конфликта на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Киева. Под обстрелы ВСУ попадают, в том числе, местные линии электропередач, что приводит к отключениям света.
В связи с этим еще в августе Гладков говорил о необходимости сформировать резерв генераторов в Белгородской области. Он предупредил о проблемах с отоплением зимой, которая в 2024 году, по его словам, может быть сложной.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов