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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о подготовке к зиме и закупке генераторов для больниц

Гладков: в Белгородской области к зиме закупили 267 генераторов для больниц
Сюжет
Военная операция на Украине

Власти Белгородской области в рамках подготовке к зиме закупили 267 генераторов для медучреждений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем видеообращении.

По его словам, на данный момент генераторы подключают для работы.

«Задача министерства [здравоохранения], чтобы автоматика сработала, чтобы посетители наших больниц не заметили нарушения в работе учреждений», — отметил Гладков и пообещал проконтролировать этот процесс.

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Глава региона подчеркнул, что формирование запасной генерации является одним из основных направлений работы в рамках подготовки к зиме.

После начала конфликта на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Киева. Под обстрелы ВСУ попадают, в том числе, местные линии электропередач, что приводит к отключениям света.

В связи с этим еще в августе Гладков говорил о необходимости сформировать резерв генераторов в Белгородской области. Он предупредил о проблемах с отоплением зимой, которая в 2024 году, по его словам, может быть сложной.

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Белгородская область Вячеслав Гладков зима генератор больницы
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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