Маск рассказал о просьбе властей изучить шансы падения Starship на акулу

Компания SpaceX была вынуждена провести исследование о вероятности падения ракеты-носителя Starship на акулу по просьбе властей США, сообщил основатель компании Илон Маск на митинге в Пенсильвании в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

«SpaceX пришлось провести исследование, чтобы выяснить, может ли Starship упасть на акулу. Я тогда сказал: «Это большой океан, знаете ли, там много акул. Это не невозможно, но очень маловероятно», — рассказал бизнесмен.

По его словам, компании удалось выяснить, что «с акулами все было в порядке», после чего власти спросили: «Ну, а как насчет китов?» — и SpaceX «пришлось провести анализ китов».

«Они спросили, что, если ракета уйдет под воду и взорвется, а у китов нарушится слух? <...> Если бы мы могли заставить ракету уйти под воду и превратиться в подводную лодку, это было бы достижением физики, которого мы не смогли бы достичь. Это просто одно сумасшествие за другим», — добавил Маск.

«Я действительно испытываю боль от чрезмерного регулирования», — резюмировал он.

Космический корабль Starship уже несколько лет проходит испытания, он предназначен для доставки людей и грузов в дальний космос. Это самая большая по массе и размерам и самая мощная ракета-носитель в истории. Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship. Ракета способна нести до 250 т груза при однократном использовании и до 150 т при многократном.