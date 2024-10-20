К сыну певицы Валерии подали иск на сумму свыше $500 тыс.
В Тверской районный суд Москвы поступил иск к сыну певицы Валерии предпринимателю Арсению Шульгину на сумму более $500 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на исковое заявление.
По данным агентства, его подал бизнесмен Валентин Демчук. Он требует взыскать с Шульгина около $587 тыс. по договору займа.
Из карточки дела следует, что иск поступил в суд в начале июня, однако после этого сумма исковых требований несколько раз возрастала.
Следующее судебное заседание назначено на 28 ноября.
Арсению Шульгину 25 лет. Согласно данным из его соцсетей, он занимается перепродажей товаров из Китая, а также продажей и размещением майнинг-оборудования.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов