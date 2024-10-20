 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

К сыну певицы Валерии подали иск на сумму свыше $500 тыс.

К сыну певицы Валерии бизнесмену Арсению Шульгину подали иск на $587 тыс.

В Тверской районный суд Москвы поступил иск к сыну певицы Валерии предпринимателю Арсению Шульгину на сумму более $500 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на исковое заявление.

По данным агентства, его подал бизнесмен Валентин Демчук. Он требует взыскать с Шульгина около $587 тыс. по договору займа.

Из карточки дела следует, что иск поступил в суд в начале июня, однако после этого сумма исковых требований несколько раз возрастала.

Следующее судебное заседание назначено на 28 ноября.

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд
Бизнес
Владислав Бакальчук

Арсению Шульгину 25 лет. Согласно данным из его соцсетей, он занимается перепродажей товаров из Китая, а также продажей и размещением майнинг-оборудования.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Валерия бизнесмен Тверской суд иск в суд
Материалы по теме
Суд арестовал фигурантов дела о хищении комплекса Минобороны в Балашихе
Политика
Жену Гозмана отправили под домашний арест по делу о контрабанде ценностей
Политика
Усманов подал заявление о возбуждении дела на журналиста немецкого ARD
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Сын Цзю проиграл российскому боксеру в чемпионском бою в СШАСпорт, 06:18
Трамп объяснил, почему считает Харрис угрозой демократии в СШАПолитика, 06:15
К сыну певицы Валерии подали иск на сумму свыше $500 тыс.Общество, 05:42
В штате Миссисипи неизвестные открыли стрельбу по толпе и убили троихОбщество, 05:10
Трамп нецензурно «уволил» ХаррисПолитика, 04:59
Премьер Британии заявил о беспокойстве после атаки дрона на дом НетаньяхуПолитика, 04:41
CNN узнал об утечке секретных данных про ответный удар Израиля по ИрануПолитика, 04:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
The Jerusalem Post узнала, что Израиль ответит на атаку дома НетаньяхуПолитика, 04:02
В Тульской области на пожаре погибли трое детейОбщество, 03:51
В Атлантическом океане сформировался ураган «Оскар»Общество, 03:47
Липецкие власти призвали не отвечать на вопросы анонимов об атаках дроновПолитика, 03:27
На севере Германии мужчина напал с ножом на прохожихОбщество, 03:07
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотникеПолитика, 02:49
Обломки сбитого дрона упали на проезжую часть в ЛипецкеПолитика, 02:41