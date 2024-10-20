К сыну певицы Валерии бизнесмену Арсению Шульгину подали иск на $587 тыс.

К сыну певицы Валерии подали иск на сумму свыше $500 тыс.

В Тверской районный суд Москвы поступил иск к сыну певицы Валерии предпринимателю Арсению Шульгину на сумму более $500 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на исковое заявление.

По данным агентства, его подал бизнесмен Валентин Демчук. Он требует взыскать с Шульгина около $587 тыс. по договору займа.

Из карточки дела следует, что иск поступил в суд в начале июня, однако после этого сумма исковых требований несколько раз возрастала.

Следующее судебное заседание назначено на 28 ноября.

Арсению Шульгину 25 лет. Согласно данным из его соцсетей, он занимается перепродажей товаров из Китая, а также продажей и размещением майнинг-оборудования.