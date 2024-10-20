В Тульской области на пожаре погибли трое детей
В Тульской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
Дом загорелся в деревне Демидовка в Киреевском районе региона. При тушении пожарные обнаружили тела мальчиков трех и четырех лет и восьмилетней девочки.
«Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Родителей дома не было. Дети остались один на один с бедой», — рассказали в спасательном ведомстве.
Позднее в МЧС сообщили, что пожар полностью потушили, и добавили, что причину возгорания установит дознаватель ведомства.
В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы.
На месте пожара работают следователи и криминалисты. Родители погибших детей находятся на допросе.
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