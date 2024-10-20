Липецкие власти призвали не отвечать на вопросы анонимов об атаках дронов

В связи с атакой беспилотников на Липецкую область в соцсетях зафиксировано «большое количество провокаций с анонимных аккаунтов», сообщил глава региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

По его словам, анонимы в комментариях под сообщениями просят других пользователей рассказать об обстановке в области, спрашивают о последствиях падения обломков и просят прислать фото или видео.

«Прошу ни в коем случае не отвечать на такие сообщения и не вступать с их авторами в переписку. Эти сообщения оставляют спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА», — написал губернатор.

Около полуночи по всей территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности. В самом Липецке, а также его окрестностях и Становлянском муниципальном округе объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников.

Позднее Артамонов сообщил, что над административным центром были подавлены несколько дронов. Губернатор отмечал, что пострадавших в результате атаки нет, обломки одного из беспилотников упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника. Кроме того, на земле начались возгорания, однако их удалось потушить.