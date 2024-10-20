Над Липецком и окрестностями сбили беспилотники
Над Липецком и Липецким районом были подавлены беспилотники, сообщил глава региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.
«На месте падения обломков работают спецслужбы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал он.
Ранее на всей территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности. В самом Липецке, а также в Липецком и Становлянском муниципальных округах был объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников.
Вечером 19 октября и ночью на 20 октября четыре дрона также были сбиты над Брянской областью, 11 — над Орловской. Еще восемь беспилотников перехватили в Курской области.
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