Губернатор Артамонов: над Липецком и окрестностями сбиты беспилотники

Над Липецком и окрестностями сбили беспилотники

Над Липецком и Липецким районом были подавлены беспилотники, сообщил глава региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают спецслужбы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал он.

Ранее на всей территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности. В самом Липецке, а также в Липецком и Становлянском муниципальных округах был объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников.

Вечером 19 октября и ночью на 20 октября четыре дрона также были сбиты над Брянской областью, 11 — над Орловской. Еще восемь беспилотников перехватили в Курской области.