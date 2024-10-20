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Военная операция на Украине ,  
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Над Липецком и окрестностями сбили беспилотники

Губернатор Артамонов: над Липецком и окрестностями сбиты беспилотники
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Липецком и Липецким районом были подавлены беспилотники, сообщил глава региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают спецслужбы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал он.

Ранее на всей территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности. В самом Липецке, а также в Липецком и Становлянском муниципальных округах был объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников.

На всей территории Липецкой области объявили воздушную опасность
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Вечером 19 октября и ночью на 20 октября четыре дрона также были сбиты над Брянской областью, 11 — над Орловской. Еще восемь беспилотников перехватили в Курской области.

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Теги
Липецк Липецкая область Игорь Артамонов беспилотники дроны Воздушная тревога
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