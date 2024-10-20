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Военная операция на Украине ,  
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На всей территории Липецкой области объявили воздушную опасность

Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявлена воздушная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

На всей территории Липецкой области объявлена воздушная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

«На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он около полуночи.

Губернатор также уведомил жителей об угрозе атаки дронов в Липецке. Позднее режим распространили на прилегающий к городу округ, а также на Становлянский муниципальный округ.

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Вечером 19 октября обстрелам также подверглась Белгородская область, в регионе объявляли ракетную опасность. В Курской области работала ПВО. Над ней, а также Орловской и Брянской областях сбили в общей сложности более 20 беспилотников.

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Воздушная тревога Липецкая область Игорь Артамонов Военная операция на Украине
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