На всей территории Липецкой области объявили воздушную опасность

На всей территории Липецкой области объявлена воздушная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

«На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он около полуночи.

Губернатор также уведомил жителей об угрозе атаки дронов в Липецке. Позднее режим распространили на прилегающий к городу округ, а также на Становлянский муниципальный округ.

Вечером 19 октября обстрелам также подверглась Белгородская область, в регионе объявляли ракетную опасность. В Курской области работала ПВО. Над ней, а также Орловской и Брянской областях сбили в общей сложности более 20 беспилотников.