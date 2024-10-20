Рогов: в Бердянске был слышен громкий взрыв, предварительно, работает ПВО

Рогов сообщил о громком взрыве в Бердянске

В городе Бердянске, расположенном в подконтрольной России части Запорожской области, раздался громкий взрыв, сообщил председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В отдельных районах города — главных морских ворот Запорожской области — был слышен громкий взрыв», — написал он в телеграм-канале.

Предварительно, это звуки работы российских сил ПВО по украинскому беспилотнику, отметил Рогов.

Бердянск находится на побережье Азовского моря, на юге Запорожской области. Регион вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР вошел в состав России по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года.

Ранее об атаке дронов сообщили власти трех российских регионов. Так, в Курской области вечером 19 октября были сбиты восемь украинских беспилотников. Еще несколько дронов уничтожены над Брянской областью, 11 БПЛА — над Орловской.