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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил о громком взрыве в Бердянске

Рогов: в Бердянске был слышен громкий взрыв, предварительно, работает ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Бердянске, расположенном в подконтрольной России части Запорожской области, раздался громкий взрыв, сообщил председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В отдельных районах города — главных морских ворот Запорожской области — был слышен громкий взрыв», — написал он в телеграм-канале.

Предварительно, это звуки работы российских сил ПВО по украинскому беспилотнику, отметил Рогов.

Бердянск находится на побережье Азовского моря, на юге Запорожской области. Регион вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР вошел в состав России по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года.

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Фото:Latin America News Agency / Reuters

Ранее об атаке дронов сообщили власти трех российских регионов. Так, в Курской области вечером 19 октября были сбиты восемь украинских беспилотников. Еще несколько дронов уничтожены над Брянской областью, 11 БПЛА — над Орловской.

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Запорожская область Бердянск взрыв Владимир Рогов ПВО
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