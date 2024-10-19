МК опубликовал последнее сообщение погибшего бывшего руководителя ЮКОСа

Бывший вице-президент по корпоративному менеджменту «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачев перед смертью отправил сообщение сестре, сообщила МК.

Газета также опубликовала скриншот сообщения. «Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — говорится в нем (орфография и пунктуация сохранены). Сообщение было отправлено в 15:12.

О том, что тело Рогачева найдено в Москве, стало известно вечером 19 октября. Как писал МК, его обнаружили утром, около 8:30 мск, во дворе дома в Протопоповском переулке в центре столицы.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что основная версия гибели бывшего топ-менеджера «ЮКОС ЭП» — суицид. Собеседник агентства добавил, что погибший страдал от онкологического заболевания.

Рогачев оставил предсмертную записку, в которой «ругал докторов и прощался с женой», отмечает МК.

Рогачеву было 64 года. С 1998 по 1999 год он был гендиректором инжинирингового центра «НК ЮКОС», затем на год стал вице-президентом по корпоративному менеджменту «ЮКОС-ЭП», после чего возглавил службу заказчика систем корпоративного управления «ЮКОС-Москва» и Центр исследований и разработок «НК ЮКОС». С его именем связана IТ-реформа в компании, отмечало издание «Открытые системы».

В 2007 году Рогачев перешел на должность заместителя гендиректора компании «Норильский никель», а в сентябре следующего года стал исполнительным директором в ОНЭКСИМе. В 2011-2015 годах он возглавлял Российский фонд технологического развития.