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Названа основная версия гибели одного из бывших руководителей ЮКОСа

ТАСС: основной версией гибели бывшего руководителя ЮКОСа Рогачева считают суицид
Основной версией гибели Рогачева стал суицид. Тело бывшего вице-президента «ЮКОС ЭП» нашли в Москве 19 октября

Основной версией гибели бывшего вице-президента компании «ЮКОС ЭП» Михаила Рогачева, которого ранее обнаружили мертвым в Москве, считается суицид, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Об этом также сообщил телеграм-канал Mash.

«Основная версия его гибели — самоубийство», — сказал собеседник агентства, добавив, что погибший страдал от онкологического заболевания.

О том, что в Москве нашли тело Рогачева, вечером 19 октября сообщили газета МК,  Mash и телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

В Москве погиб один из бывших руководителей ЮКОСа
Бизнес
Михаил Рогачев, 2005 год

Газета писала что тело обнаружили около 8:30 мск во дворе дома Рогачева в Протопоповском переулке в центре Москвы. По данным Mash, он оставил предсмертную записку.

Рогачеву было 64 года.

В 1982-м Рогачев окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург». Он защитил кандидатскую диссертацию, проходил обучение в Лондонской школе бизнеса. С 1998 по 1999 год Рогачев был гендиректором инжинирингового центра «НК ЮКОС», затем на год стал вице-президентом по корпоративному менеджменту «ЮКОС-ЭП», после чего возглавил службу заказчика систем корпоративного управления «ЮКОС-Москва» и Центр исследований и разработок «НК ЮКОС». С его именем связана IТ-реформа в компании, отмечает издание «Открытые системы».

В 2007 году Рогачев перешел на должность заместителя гендиректора компании «Норильский никель». В сентябре 2008 года он стал исполнительным директором в ОНЭКСИМе. С 2011-го по 2015-й Рогачев возглавлял Российский фонд технологического развития.

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ЮКОС суицид
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