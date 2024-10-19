Над сектором Газа сбросили 80 пакетов гуманитарной помощи. Видео
Над городом Хан-Юнис на юге сектора Газа сбросили с воздуха 81 пакет гуманитарной помощи. Операция проводилась в сотрудничестве с ОАЭ, сообщает Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) в X.
В управлении отметили, что за последние месяцы в рамках таких операций были сброшены 10 тыс. пакетов с продуктами питания и медикаментами для жителей Газы. Операции проводились в координации с 13 странами, включая Францию, Иорданию, Египет, ОАЭ, США, Великобританию, Германию. Армия обороны Израиля через COGAT продолжит работу по содействию доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, добавили в организации.
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