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Ураган «Хелен» смыл дом семьи украинских беженцев в США

Семья украинских беженцев погибла при урагане «Хелен» в США
Фото: Ricky Wiebe / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Ricky Wiebe / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Семья украинских беженцев, поселившаяся на западе штата Северная Каролина в США, стала жертвой урагана «Хелен». Об этом рассказал телеканалу Fox Weather их родственник из Лос-Анджелеса.

Семья из четырех человек, включая 13-летнего мальчика, уехала из Херсонской области в апреле 2022 года. Через территорию России они смогли попасть сначала в Латвию, затем в Литву и Польшу. В июне того же года они добрались до Майами (штат Флорида), где позже к ним присоединились другие родственники.

Вскоре после прибытия в США семья получила разрешение на работу и начала работать в сфере строительства домов и услуг по уборке. Год спустя они арендовали дом в западной части Северной Каролины.

В конце сентября 2024 года ураган «Хелен» обрушился на штат, расположенная рядом с домом украинской семьи река Саус Тоу вышла из берегов из-за ливней и смыла их жилье. Местные власти нашли тела двух членов семьи, еще два человека, в том числе подросток, признаны пропавшими без вести.

Последствия урагана «Хелен» в США. Фотогалерея
Фотогалерея 

«Наводнение — это мягко сказано. Это был бушующий, неуправляемый речной монстр, который поднялся на 100 футов и поглотил трейлеры, мусоровозы и дома, превратив их в металлолом», — рассказал родственник погибшей семьи.

«Хелен» — второй по разрушительности ураган, обрушившийся на США за последние 50 лет. Ураган накрыл юго-восток Соединенных Штатов 26 сентября. Ему присвоена четвертая из пяти возможных категорий: скорость ветра достигала 70 м/с. По последним данным, число жертв урагана достигло 270 человек.

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ураган США Украина украинские беженцы беженцы из Украины
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