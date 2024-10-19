В Шебекино мужчина пострадал при обстреле

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино, в результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, мужчина получил баротравму, его доставили в больницу. Кроме того, повреждены четыре многоквартирных дома и столько же частных, а также два нежилых здания и коммерческий объект. Гладков добавил, что пробита кровля складского помещения одного из предприятий. Еще три автомобиля оказались повреждены осколками.

Белгородское управление МЧС предупреждало об обстреле города около 13:00 по московскому времени.

Шебекино расположено менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Город регулярно попадает под обстрелы. В частности, 11 окиября при обстреле Шебекино пострадали девять человек.