В Шебекино мужчина пострадал при обстреле
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино, в результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, мужчина получил баротравму, его доставили в больницу. Кроме того, повреждены четыре многоквартирных дома и столько же частных, а также два нежилых здания и коммерческий объект. Гладков добавил, что пробита кровля складского помещения одного из предприятий. Еще три автомобиля оказались повреждены осколками.
Белгородское управление МЧС предупреждало об обстреле города около 13:00 по московскому времени.
Шебекино расположено менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Город регулярно попадает под обстрелы. В частности, 11 окиября при обстреле Шебекино пострадали девять человек.
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