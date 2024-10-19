В Болгарии появились баннеры с надписью «Россия — наш друг»
В болгарском городе Пловдиве появились баннеры с надписями «Россия — наш друг», сообщил «РИА Новости» депутат от Болгарской социалистической партии Иван Петков.
По его словам, целью акции было показать «искреннее желание членов и сторонников партии». «Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация», — рассказал он.
Отношения Москвы и Софии осложнились после начала военной операции на Украине. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в августе 2023 года высказала мнение, что двухсторонние отношения находятся на самом низком уровне за весь постсоциалистический период.
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