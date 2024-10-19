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Политика ,  
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В Болгарии появились баннеры с надписью «Россия — наш друг»

Иван Петков
Иван Петков (Фото: ivan.petkov.np / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В болгарском городе Пловдиве появились баннеры с надписями «Россия — наш друг», сообщил «РИА Новости» депутат от Болгарской социалистической партии Иван Петков.

По его словам, целью акции было показать «искреннее желание членов и сторонников партии». «Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация», — рассказал он.

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Отношения Москвы и Софии осложнились после начала военной операции на Украине. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в августе 2023 года высказала мнение, что двухсторонние отношения находятся на самом низком уровне за весь постсоциалистический период.

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