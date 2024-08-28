МЧС назвало общий размер выплат пострадавшим в Курской области
Жители Курской области, пострадавшие от атаки на регион вооруженных сил Украины (ВСУ), получили различные выплаты более чем на 1 млрд руб., сообщило МЧС России.
Там уточнили, что только за последние сутки через портал госуслуг принято около 3 тыс. заявлений от пострадавших. «Уже отработаны более 20 тыс. заявлений и выплачено свыше 300 млн руб. Всего выплаты получили порядка 70 тыс. человек на сумму более 1 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Кроме того, за прошлый день в регион привезли более 90 т гуманитарной помощи, в течение среды будет доставлено еще свыше 50 т натуральной безвозмездной помощи.
Также сотрудники МЧС обезвредили в области три суббоеприпаса М77 кассетной ракеты HIMARS, а всего ликвидировано более 150 разных взрывоопасных предметов.
Помимо этого за сутки удалось связать с родственниками 58 граждан приграничья, добавили в министерстве.
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