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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Захарова прокомментировала слова датчанина о взрывах на Nord Stream

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Подрыв «Северных потоков»
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

США заставили молчать датского капитана о том, что он обнаружил американские корабли в Дании за несколько дней до взрывов «Северных потоков», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

В публикации она процитировала расследование Politiken о подрывах на газопроводах, в котором говорится, что капитан порта Кристиансё — Йон Анкер Нильсен за несколько дней до диверсии заметил американские корабли, но «не мог говорить ни слова».

«Вдумайтесь: меньше чем за неделю до взрыва американский военный флот тайно орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», — написала Захарова.

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Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Президент Владимир Путин обвинял США в диверсии на газопроводах. Вашингтон отвергал эти обвинения.

По данным Wall Street Journal, операцию по подрыву газопроводов подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов в мае 2022 года. Немецкие Die Zeit, ARD и SWR также сообщали об «украинском следе» в подрыве. Киев опроверг обвинения.

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