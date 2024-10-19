Еще одна группа белорусских военных пройдет обучение в России
Военнослужащие из Белоруссии отправляются на обучение в один из учебно-боевых центров в России, сообщил начальник главного управления боевой подготовки белорусских вооруженных сил генерал-майор Владимир Белый.
«Отправляем военнослужащих из соединений и воинских частей, чтобы они могли перенять передовые методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику подготовки своих воинских частей», — отметил он. Белый не уточнил, сколько продлится обучение.
Ранее в республику вернулись военные одного из танковых подразделений белорусской армии, которые в конце сентября отправились на полигон Мулино в Нижегородской области.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов