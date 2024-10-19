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Политика ,  
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Еще одна группа белорусских военных пройдет обучение в России

Фото: Александр Политаев / «Ваяр»
Фото: Александр Политаев / «Ваяр»

Военнослужащие из Белоруссии отправляются на обучение в один из учебно-боевых центров в России, сообщил начальник главного управления боевой подготовки белорусских вооруженных сил генерал-майор Владимир Белый.

«Отправляем военнослужащих из соединений и воинских частей, чтобы они могли перенять передовые методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику подготовки своих воинских частей», — отметил он. Белый не уточнил, сколько продлится обучение.

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