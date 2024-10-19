В Киеве сработала ПВО
В Киеве сработали системы противовоздушной обороны, заявил глава военной администрации города Сергей Попко. По его словам, в Днепровском районе пострадала женщина. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что ее госпитализировали и оперируют.
В 2:41 мск в украинской столице объявили воздушную тревогу, ее отменили в 6:06. Также сирены тревоги звучали в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Николаевской и Житомирской областях Украины. О работе ПВО сообщали власти Киевской области.
В ночь на 18 октября в Киевской области работали системы противовоздушной обороны, заявили в военной администрации региона. «РБК Украина» писала о взрывах в Киеве.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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