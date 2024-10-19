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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве сработала ПВО

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Военная операция на Украине

В Киеве сработали системы противовоздушной обороны, заявил глава военной администрации города Сергей Попко. По его словам, в Днепровском районе пострадала женщина. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что ее госпитализировали и оперируют.

В 2:41 мск в украинской столице объявили воздушную тревогу, ее отменили в 6:06. Также сирены тревоги звучали в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Николаевской и Житомирской областях Украины. О работе ПВО сообщали власти Киевской области.

В Киевской области сработала ПВО
Политика
Фото:Alexey Furman / Getty Images

В ночь на 18 октября в Киевской области работали системы противовоздушной обороны, заявили в военной администрации региона. «РБК Украина» писала о взрывах в Киеве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Военная операция на Украине Киев Воздушная тревога
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