В Киеве сработала ПВО

В Киеве сработали системы противовоздушной обороны, заявил глава военной администрации города Сергей Попко. По его словам, в Днепровском районе пострадала женщина. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что ее госпитализировали и оперируют.

В 2:41 мск в украинской столице объявили воздушную тревогу, ее отменили в 6:06. Также сирены тревоги звучали в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Николаевской и Житомирской областях Украины. О работе ПВО сообщали власти Киевской области.

В ночь на 18 октября в Киевской области работали системы противовоздушной обороны, заявили в военной администрации региона. «РБК Украина» писала о взрывах в Киеве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.