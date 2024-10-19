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Жена Панкратова-Черного назвала бредом сообщения об операции

Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Жена народного артиста России Александра Панкратова-Черного опровергла РБК информацию о том, что актеру провели операцию на руке.

«Бред! Александр Васильевич сегодня играет спектакль в Конаково», — сообщила Юлия Монахова.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что Панкратову-Черному потребовалась срочная операция на руке из-за того, что он не мог разогнуть два пальца. Операция прошла успешно, артиста отправили домой, но он какое-то время должен носить шину на руке, утверждает канал.

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Александру Панкратову-Черному 75 лет. Он снялся во множестве фильмов и сериалов, среди них — «Курьер», «Жестокий романс», «Ширли-Мырли», «Зефир в шоколаде», «Палата № 6» и другие. В 2009 году получил звание народного артиста России.
 

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Александр Панкратов-Черный опровержение новости
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