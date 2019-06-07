Актера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы

Актера и режиссера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы. Об этом РБК сообщила его жена Юлия Монахова.

«Все нормально, он сейчас дома», — сказала она. «Все хорошо, я жив-здоров», — подтвердил Панкратов-Черный. Артист добавил, что в ближайшее время собирается приступить к работе. «У меня же съемки», — объяснил он.

Актера госпитализировали 6 июня. Как сообщал РЕН ТВ, он потерял сознание во время съемок на Фрунзенской набережной. Его поместили в реанимацию в состоянии средней тяжести. По данным «Пятого канала», у Панкратова-Черного до критического уровня упало давление.

