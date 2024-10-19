В Тюмени загорелся реабилитационный центр

Фото: МЧС России

В Тюмени загорелся центр социальной адаптации и ресоциализации, сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар на площади 25 кв. м вспыхнул утром 19 октября, дым заполнил комнаты и коридоры центра. «Сотрудники МЧС России эвакуировали 77 человек, шестеро из них госпитализированы», — отметили в ведомстве. Причины пожара пока неизвестны.

Накануне возгорание на 50 кв. м произошло в жилом доме в районе Раменки в Москве. Как уточило МЧС, пожар вспыхнул на седьмом этаже, здание самостоятельно покинули 20 жильцов, еще пятерых вывели спасатели.