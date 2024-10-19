В Тюмени загорелся реабилитационный центр
В Тюмени загорелся центр социальной адаптации и ресоциализации, сообщает пресс-служба МЧС.
Пожар на площади 25 кв. м вспыхнул утром 19 октября, дым заполнил комнаты и коридоры центра. «Сотрудники МЧС России эвакуировали 77 человек, шестеро из них госпитализированы», — отметили в ведомстве. Причины пожара пока неизвестны.
Накануне возгорание на 50 кв. м произошло в жилом доме в районе Раменки в Москве. Как уточило МЧС, пожар вспыхнул на седьмом этаже, здание самостоятельно покинули 20 жильцов, еще пятерых вывели спасатели.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов