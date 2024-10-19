 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Тюмени загорелся реабилитационный центр

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Тюмени загорелся центр социальной адаптации и ресоциализации, сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар на площади 25 кв. м вспыхнул утром 19 октября, дым заполнил комнаты и коридоры центра. «Сотрудники МЧС России эвакуировали 77 человек, шестеро из них госпитализированы», — отметили в ведомстве. Причины пожара пока неизвестны.

На западе Москвы потушили пожар в жилом доме
Общество

Накануне возгорание на 50 кв. м произошло в жилом доме в районе Раменки в Москве. Как уточило МЧС, пожар вспыхнул на седьмом этаже, здание самостоятельно покинули 20 жильцов, еще пятерых вывели спасатели.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
МЧС пожар Тюмень
Материалы по теме
На западе Москвы потушили пожар в жилом доме
Общество
АТОР заявила, что российские туристы не пострадали при пожаре в Турции
Общество
В Британии обвинили «российских шпионов» в пожаре на складе DHL
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Российского фигуриста отстранили в США из-за неподобающего поведенияСпорт, 10:31
«Страна» сообщила о поджоге автобуса для отправки в ВСУ в Кривом РогеОбщество, 10:29
Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в КейсарииПолитика, 10:27
В МИДе назвали последствия вступления Украины в НАТОПолитика, 10:24
Число погибших при взрыве газа Тамбовской области выросло до трехОбщество, 10:10
Россиянин Наместников набрал рекордные четыре очка в матче НХЛСпорт, 10:09
В Тюмени загорелся реабилитационный центрОбщество, 10:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мало кто знает, что налог на вклады можно снизить. Инструкция от экспертаИнвестиции, 10:00
«Газпром-Медиа» освободит половину офиса рядом с Домом правительстваТехнологии и медиа, 10:00
Кино на выходные: Брендан Фрейзер гонится за уголовниками в «Братьях»Life, 10:00
МЧС показало кадры с места взрыва газа в Тамбовской областиОбщество, 09:55
Основатель квадробики из Японии прокомментировал скандалы в РоссииОбщество, 09:54
Кремль назвал ключевое условие для урегулирования конфликта на УкраинеПолитика, 09:54
FT узнала о готовности США выделить Украине кредит в $20 млрдПолитика, 09:47