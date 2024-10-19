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Операция Израиля в Ливане ,  
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В Ираке разгромили офис канала из-за «оскорбительного» репортажа о ХАМАС

Сюжет
Операция Израиля в Ливане

В Багдаде демонстранты устроили погром в офисе саудовского канала MBC из-за репортажа, в котором убитых лидеров ХАМАС и «Хезболлы» назвали террористами, сообщают Shafaq News и Arab Time.

Десятки человек рано утром 19 октября начали штурмовать здание и устроили поджог. Как уточняет Shafaq News, протестующие сочли репортаж телеканала оскорбительным. Движение ХАМАС также осудило MBC, назвав материал «мракобесием».

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По данным Arab Time, в репортаже речь шла в том числе о лидере «Хезболлы» Хасане Насралла. Он был убит в конце сентября результате удара израильских военных по центральному штабу группировки в Ливане. «Хезболла» наносила ответные удары, а вечером 1 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана.

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Ирак Багдад ХАМАС Хезболла
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