В Киевской области сработала ПВО

В Киевской области работают системы противовоздушной обороны, заявили в военной администрации региона. Там призвали жителей оставаться в укрытиях.

«РБК Украина» пишет о взрывах в Киеве. До этого городская военная администрация сообщала о работе ПВО в украинской столице на фоне сообщений о взрывах.

В Киевской области, как и в большей части украинских регионов, объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.