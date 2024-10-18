В Киевской области сработала ПВО
В Киевской области работают системы противовоздушной обороны, заявили в военной администрации региона. Там призвали жителей оставаться в укрытиях.
«РБК Украина» пишет о взрывах в Киеве. До этого городская военная администрация сообщала о работе ПВО в украинской столице на фоне сообщений о взрывах.
В Киевской области, как и в большей части украинских регионов, объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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