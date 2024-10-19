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Дипломаты на Кубе призвали россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута

Сотрудники российского диппредставительства в Гаване на фоне блэкаута на Кубе призвали находящихся на острове россиян сохранять спокойствие и следовать инструкциям властей.

Дипломаты призвали российских граждан зарядить гаджеты и экономно расходовать батареи устройств. В стране наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом, энергию подают только на объектах стратегической инфраструктуры, напомнили в посольстве.

Точные даты возобновления подачи электричества не известны, добавили дипломаты.

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Фото:Norlys Perez / Reuters

Полное отключение электроэнергетической системы на Кубе произошло 18 октября в результате выхода из строя местной теплоэлектроцентрали в Матансасе. Накануне президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес поручил премьер-министру Мануэлю Марреро Крусу поставить в известность население острова о чрезвычайной энергетической ситуации.

В ассоциации туроператоров России сообщили, что в большинстве отелей страны, в которых отдыхают российские туристы, работают генераторы, поэтому ситуация с отключением электроэнергии на острове их не затронула.

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