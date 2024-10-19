В Калининградской области потушили завод по производству картофеля фри

В Черняховске в Калининградской области потушили огонь на строящимся заводе по производству картофеля фри, сообщает пресс-служба МЧС.

Изначально огонь охватил 2 тыс. кв. м комплекса, позднее пожар локализовали на 5 тыс кв. м.

Огонь тушили более девяти часов, о ликвидации возгорания ведомство сообщило в 4:36 мск. На месте работали 44 спасателя и 15 единиц техники.

В результате ЧП девять ангаров получили повреждения, пострадавших нет, уточнили в МЧС.

Компания «Калининград Фрэнч Фрайз» получила разрешение на строительство завода по производству замороженного картофеля фри и сопутствующих продуктов в индустриальном парке «Черняховск» в марте 2024 года. Завод планирует выпускать до 120 тыс. тонн продукции в год. Общая стоимость проекта оценивается в 9 млрд руб.

В середине октября в Туле загорелось производственное здание хлебного завода «Авангард». Огонь распространился по площади 850 кв. м. На месте работали 30 пожарных и восемь единиц техники.