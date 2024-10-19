 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В МИД Польши объяснили поведение Сикорского при разговоре с пранкерами

Сюжет
Военная операция на Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не смог отличить российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) от экс-президента Украины Петра Порошенко во время разговора с ними в сентябре, заявили в ведомстве на запрос депутата сейма Павла Яблоньского. Об этом сообщает польское Radio Zet.

Пранкеры позвонили Сикорскому в середине сентября. В ходе беседы организаторы розыгрыша представились Петром Порошенко. Глава польского МИДа заявил, что у Польши «нулевое» желание защищать Украину. При этом Сикорский подчеркнул, что «все изменится, если фронт начнет рушиться».

В ответе МИДа на запрос Яблоньского отмечено, что руководитель ведомства беседовал с созданным искусственным интеллектом изображением бывшего украинского лидера. «Собеседник» отвечал дипломату в режиме реального времени, пранкеры использовали голос украинского политика, уточнили в МИДе.

Глава МИДа заявил пранкерам о «нулевом» желании Польши защищать Украину
Политика
Радослав Сикорский

Замглавы ведомства Владислав Теофил Бартошевский сообщил, что организаторы розыгрыша использовали при создании видеофейка разрешение Full HD, которое не позволило «в полной мере оценить, является ли собеседник переодетым комиком».

Бартошевский добавил, что Польша сделала международное предупреждение о «новых технологиях, применяемых со стороны России в рамках гибридной войны». В ведомстве подчеркнули, что Сикорский проводил беседу в частном порядке, в связи с инцидентом никто не понес наказания.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине пранкеры Польша Радослав Сикорский
Материалы по теме
Глава МИДа заявил пранкерам о «нулевом» желании Польши защищать Украину
Политика
Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле
Политика
Главе британского МИДа позвонили пранкеры и представились Порошенко
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Губернатор Ростовской области сообщил о двух сбитых украинских дронахПолитика, 02:43
В МИД Польши объяснили поведение Сикорского при разговоре с пранкерамиПолитика, 02:20
Порошенко заявил, что защищал Киев, когда власть покинула город в 2022-мПолитика, 02:18
Зеленский заявил об оттоке молодежи на Украине из-за боевых действийПолитика, 02:02
Берн ответил «разочарованному» послу США из-за санкций против РоссииПолитика, 01:45
Глава МИД Турции обсудил прекращение огня в Газе с руководством ХАМАСПолитика, 01:32
Премьер Словакии предупредил о Третьей мировой из-за конфликта на УкраинеПолитика, 01:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Воронеже предложили установить памятник лидеру «Сектора Газа» Юрию ХоюОбщество, 01:07
Губернатор Брянской области сообщил о сбитых над регионом двух дронахПолитика, 00:53
«Интерфакс» узнал о планах повысить штрафы за экономические преступленияЭкономика, 00:41
Во Франции заявили о попытках убедить партнеров принять Украину в НАТОПолитика, 00:25
ОАЭ заявили о тысячах пленных России и Украины, обменянных при их участииПолитика, 00:16
Байден заявил об отсутствии консенсуса по ударам Украины вглубь РоссииПолитика, 00:01
Зеленский раскрыл план «Б» на случай отказа принятия в НАТОПолитика, 18 окт, 23:39