В МИД Польши объяснили поведение Сикорского при разговоре с пранкерами
Глава МИД Польши Радослав Сикорский не смог отличить российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) от экс-президента Украины Петра Порошенко во время разговора с ними в сентябре, заявили в ведомстве на запрос депутата сейма Павла Яблоньского. Об этом сообщает польское Radio Zet.
Пранкеры позвонили Сикорскому в середине сентября. В ходе беседы организаторы розыгрыша представились Петром Порошенко. Глава польского МИДа заявил, что у Польши «нулевое» желание защищать Украину. При этом Сикорский подчеркнул, что «все изменится, если фронт начнет рушиться».
В ответе МИДа на запрос Яблоньского отмечено, что руководитель ведомства беседовал с созданным искусственным интеллектом изображением бывшего украинского лидера. «Собеседник» отвечал дипломату в режиме реального времени, пранкеры использовали голос украинского политика, уточнили в МИДе.
Замглавы ведомства Владислав Теофил Бартошевский сообщил, что организаторы розыгрыша использовали при создании видеофейка разрешение Full HD, которое не позволило «в полной мере оценить, является ли собеседник переодетым комиком».
Бартошевский добавил, что Польша сделала международное предупреждение о «новых технологиях, применяемых со стороны России в рамках гибридной войны». В ведомстве подчеркнули, что Сикорский проводил беседу в частном порядке, в связи с инцидентом никто не понес наказания.
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