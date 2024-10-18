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Общество ,  
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Италия передала России похищенную виолончель XVII века

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

Украденную в 1995 году виолончель XVII века обнаружили в Италии и вернули в Россию, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«На днях в итальянской Флоренции представители местных правоохранительных органов передали виолончель моим коллегам из Национального центрального бюро Интерпола МВД России», — написала Волк.

Виолончель работы итальянского мастера Джованни Батиста Роджери являлась частью коллекции уникальных музыкальных инструментов Российского национального музея музыки. В 1995 году ее похитили у музыканта, который получил инструмент во временное пользование.

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По факту кражи МВД возбудило дело о краже в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов предполагали, что виолончель вывезли в другую страну, поэтому данные о ней внесли в базу данных об украденных культурных ценностях Интерпола.

В 2018 году инструмент выставили на продажу на аукционе во Франции, но сняли с торгов. Позднее российские полицейские узнали, что виолончель перевезли в Италию. Сотрудники отряда карабинеров поместили ее на временное хранение по запросу правоохранителей из Москвы. После проведения экспертизы местные власти приняли решение о передаче виолончели России.

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