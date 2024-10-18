Туроператоры переселили россиян из сгоревшего отеля в Турции
Члены Ассоциации туроператоров России (АТОР) переселили всех своих российских туристов из сгоревшего отеля Антальи в Турции, сообщает пресс-служба ассоциации в телеграм-канале.
«Гостей отеля Imperial Sunland Resort 5 в Бельдиби, где сегодня произошел пожар, переселили в другие гостиницы. О пострадавших туристах ни один из опрошенных туроператоров не сообщал», — говорится в сообщении.
Эту информацию АТОР подтвердили несколько туроператоров. В частности, генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная рассказала, что компания перевезла 62 человека в отель Ma Biche в Кемере, пострадавших среди них нет.
В то же время «Известия» и Shot со ссылкой на источники сообщают о трех пострадавших.
О возгорании в турецком отеле в пятницу, 18 октября, писала местная газета Habertürk.
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