Туроператоры переселили россиян из сгоревшего отеля в Турции

Вид на отель Ma Biche в Кемере (Фото: werdehotels.com)

Члены Ассоциации туроператоров России (АТОР) переселили всех своих российских туристов из сгоревшего отеля Антальи в Турции, сообщает пресс-служба ассоциации в телеграм-канале.

«Гостей отеля Imperial Sunland Resort 5 в Бельдиби, где сегодня произошел пожар, переселили в другие гостиницы. О пострадавших туристах ни один из опрошенных туроператоров не сообщал», — говорится в сообщении.

Эту информацию АТОР подтвердили несколько туроператоров. В частности, генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная рассказала, что компания перевезла 62 человека в отель Ma Biche в Кемере, пострадавших среди них нет.

В то же время «Известия» и Shot со ссылкой на источники сообщают о трех пострадавших.

О возгорании в турецком отеле в пятницу, 18 октября, писала местная газета Habertürk.